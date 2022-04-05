Кадыров: «Демилитаризация, денацификация и дешайтанизация Украины проходит вполне успешно»

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5 апреля 2022, 09:26

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров разместил в своем Telegram-канале новый пост, посвященный российской специальной операции на территории Украины.

По словам политика, «нацики несут существенные потери».

«Демилитаризация, денацификация и дешайтанизация Украины проходит вполне успешно. Вооруженными силами РФ уничтожена большая часть военной техники, артиллерийских орудий и живой силы противника. Подобная положительная динамика наблюдается повсюду», — говорится в публикации Кадырова.

Как сообщалось ранее во вторник, заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что рассуждения о возможности применения Москвой ядерного оружия на Украине не имеют рациональной основы.