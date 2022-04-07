Михаил Мишустин: инициаторы санкций не смогли разрушить экономику России за несколько дней

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7 апреля 2022, 14:21

Премьер-министр России Михаил Мишустин, Russian Government / globallookpress.com

Инициаторы санкций не смогли разрушить экономику Российской Федерации за несколько дней. На это указал руководитель правительства страны Михаил Мишустин.

«Инициаторы санкций планировали за несколько дней разрушить экономику России, но их сценарий не сбылся», — процитировал премьер-министра Telegram-канал «RT на русском».

По словам Мишустина, в отношении РФ введено свыше шести тысяч рестриктивных мер. Это беспрецедентное количество ограничений против одного государства, отметил глава кабмина.

Ранее в четверг сообщалось, что Михаил Мишустин назвал нынешнюю ситуацию сложнейшей за 30 лет российской истории.