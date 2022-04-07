Премьер Мишустин: нынешняя ситуация — сложнейшая за 30 лет истории России

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7 апреля 2022, 13:54

Премьер-министр России Михаил Мишустин, Russian Government / globallookpress.com

Нынешняя ситуация — сложнейшая за 30 лет истории Российской Федерации. С соответствующим заявлением выступил Михаил Мишустин, глава правительства страны.

«Нынешняя ситуация — сложнейшая за 30 лет истории России, но тем, кто пытается изолировать ее от мировой экономики, сделать это не удастся», — процитировал премьера Telegram-канал РИА Новости.

Мишустин также отметил, что правительство осознает серьезность обстановки, возникшей из-за введенных Западом санкций. Никаких шапкозакидательских настроений в кабмине нет, указал его руководитель.

Ранее в четверг сообщалось, что запрет Европейского союза на импорт угля из России вступит в силу в августе.