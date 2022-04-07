Reuters: запрет Евросоюза на импорт угля из России вступит в силу в августе

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7 апреля 2022, 11:39

Флаг Евросоюза, Kay Nietfeld / globallookpress.com

Запрет Европейского союза на импорт угля из Российской Федерации вступит в силу в августе. Соответствующую информацию распространило агентство Reuters.

«Послы ЕС согласуют запрет на импорт угля из РФ, он вступит в силу в августе — на месяц позже, чем планировалось ранее», — приведены данные Reuters в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что Североатлантический альянс не видит признаков пересмотра Москвой свои планов по Украине. По словам Столтенберга, блок должен заниматься усилением обороны и подготовкой длительных санкций.