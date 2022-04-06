Зеленский сообщил о предстоящем визите в Киев Борреля и фон дер Ляйен

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6 апреля 2022, 09:27 Источник: "Интерфакс"

Владимир Зеленский. Фото с сайта офиса президента Украины.

В ближайшее время ожидается визит в Киев председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Об этом сообщил в своем в ночь на среду президент Украины Владимир Зеленский.

«Готовимся принять уже в ближайшее время президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу европейской дипломатии Жозепа Борреля. Работать вместе в Киеве - это то, что будет позитивно оценено многими народами мира», - сказал Зеленский в своем видеообращении.

Эту информацию подтвердил и представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. По его словам, поездка в Киев запланирована в связи с предстоящей донорской конференции Stand Up For Ukraine, которая должна пройти в субботу в Варшаве.