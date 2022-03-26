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Боррель заявил, что Европа хочет «надавить на Россию со всей силой, для того чтобы она заплатила цену»

, 16:08 Источник: ТАСС

Боррель заявил, что Европа хочет «надавить на Россию со всей силой, для того чтобы она заплатила цену»
Жозеп Боррель, Cazaro De Luca/globallook.com

Европа опасается, что конфликт между Россией и Украиной может приобрести больший масштаб, и не желает этого. Вместе с тем ЕС намерен продолжить давление на РФ. Об этом сообщил в субботу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая в Катаре на международной конференции «Форум Дохи». Трансляцию вел телеканал Al Jazeera.

«Мы поддерживаем Украину без нагнетания эскалации, мы не хотим конфликта большего [масштаба], но в то же время мы хотим надавить на Россию со всей силой для того, чтобы она заплатила цену», - сказал Боррель.

Он также высказал опасение, что давление на Россию со стороны Европы может привести к ее сближению с Китаем, назвав такой сценарий «негативным последствием» для Запада. 

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