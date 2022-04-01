Урсула фон дер Ляйен: поддержка Пекином Москвы обернется для него серьезными репутационными потерями в Европе

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1 апреля 2022, 11:42 Источник: ТАСС

Урсула фон дер Ляйен,Gao Jing/XinHua/globallook.com

Поддержка России может обернуться для Китая серьезными репутационными потерями, заявила в пятницу перед онлайн-саммитом ЕС — КНР глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает агентство Bloomberg.

Если Пекин станет оказывать Москве поддержку, этого по мнению фон дер Ляйен «не поймет ни один европейский гражданин». Такие действия Китая, по ее мнению, неизбежно приведут к «серьезному репутационному ущербу» для него в Европе.

Главной темой предстоящего саммита, который пройдет в пятницу в онлайн-формате, станет ситуация в Украине. В нем примут участие глава Еврокомиссии Шарль Мишель, председатели Евросовета Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, глава КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета Китая Ли Кэцян.

Как написала накануне саммита газета The Washington Post со ссылкой на чиновника в правительстве КНР, Пекин будет придерживаться на нем прежней позиции в отношении ситуации вокруг Украины.