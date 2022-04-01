The Washington Post: на саммите КНР - ЕС Пекин будет придерживаться своей прежней позиции по Украине

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1 апреля 2022, 08:32 Источник: RT

Флаг Китая, Ilya Galakhov/globallook.com

На предстоящем саммите ЕС-Китай, который должен состояться 1 апреля в виртуальном формате, Пекин будет придерживаться прежней позиции в отношении ситуации вокруг Украины, сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника в правительстве КНР.

Как пишет газета, Евросоюз в ходе саммита намерен предостеречь КНР от оказания материальной поддержки России. Тем временем Пекин, по данным источника «будет сопротивляться» давлению [направленному на то, чтобы убедить КНР] занять [определенную] сторону в конфликте на Украине».

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что попытки поссорить Российскую Федерацию и Китай не имеют никаких перспектив.