МИД Китая: «Попытки США сдержать Китай и Россию успехом не увенчаются»

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29 марта 2022, 11:56

Ван Вэньбинь, МИД КНР, MFA Russia/ Globallookpress.com

Попытки Запада поссорить Российскую Федерацию и Китай не имеют никаких перспектив. Хотя и попытки сделать это не прекращаются. Во вторник, 29 марта, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь опроверг публикации ряда мировых СМИ о том, что министерство рекомендовало трем крупнейшим нефтегазовым компаниям страны уменьшить долю участия в проектах Российской Федерации.

Таких распоряжений, по словам китайского дипломата, никто не давал. Экономические и политические связи Москвы и Пекина продолжают укрепляться даже на фоне мирового кризиса.

«Попытки США сдержать Китай и Россию успехом не увенчаются», − подчеркнул мистер Ван.