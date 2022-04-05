Дмитрий Медведев: ради очернения России украинские националисты готовы убивать собственных мирных жителей

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5 апреля 2022, 10:31

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Ради очернения Российской Федерации украинские националисты готовы убивать собственных мирных жителей. Соответствующую точку зрения высказал Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности РФ.

Чиновник отреагировал в своем Telegram на обвинения в адрес Москвы, связанные с событиями, которые произошли на территории города Буча.

«День ото дня новости о “страшилках” и “перемогах” становятся все более бредовыми. Однако киевская фейк-машина не останавливается ни перед чем!» — написал Медведев.

По его словам, «для расчеловечевания России и ее максимального очернения взбесившееся зверье из нацбатов и теробороны готово мимоходом убить собственных мирных жителей».

Ранее сегодня сообщалось, что министерство обороны РФ продемонстрировало видео уничтожения украинского беспилотника Bayraktar расчетом комплекса «Тор».