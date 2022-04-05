Дмитрий Медведев: ради очернения России украинские националисты готовы убивать собственных мирных жителей

Ради очернения Российской Федерации украинские националисты готовы убивать собственных мирных жителей. Соответствующую точку зрения высказал Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности РФ.
Чиновник отреагировал в своем Telegram на обвинения в адрес Москвы, связанные с событиями, которые произошли на территории города Буча.
«День ото дня новости о “страшилках” и “перемогах” становятся все более бредовыми. Однако киевская фейк-машина не останавливается ни перед чем!» — написал Медведев.
По его словам, «для расчеловечевания России и ее максимального очернения взбесившееся зверье из нацбатов и теробороны готово мимоходом убить собственных мирных жителей».
Ранее сегодня сообщалось, что министерство обороны РФ продемонстрировало видео уничтожения украинского беспилотника Bayraktar расчетом комплекса «Тор».