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Минобороны России показало видео уничтожения украинского беспилотника Bayraktar расчетом комплекса «Тор»

, 10:05

Минобороны России показало видео уничтожения украинского беспилотника Bayraktar расчетом комплекса «Тор»
Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozulia / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало видео уничтожения украинского дрона Bayraktar расчетом комплекса «Тор». Ролик, предоставленный военным ведомством, выложил Telegram-канал ТАСС.

«Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинского беспилотника турецкого производства Bayraktar расчетом тактического зенитного ракетного комплекса "Тор"», — написал TG-канал.

Ранее во вторник сообщалось, что председатель Государственной Думы Вячеслав Володин назвал ситуацию в украинской Буче провокацией с целью дискредитации России. Соответствующую публикацию политический деятель разместил в своем Telegram.

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