Минобороны России показало видео уничтожения украинского беспилотника Bayraktar расчетом комплекса «Тор»

Аргументы Недели → В мире 13+

5 апреля 2022, 10:05

Ранее во вторник сообщалось, что председатель Государственной Думы Вячеслав Володин назвал ситуацию в украинской Буче провокацией с целью дискредитации России. Соответствующую публикацию политический деятель разместил в своем Telegram.

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