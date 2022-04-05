Минобороны России показало видео уничтожения украинского беспилотника Bayraktar расчетом комплекса «Тор»

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало видео уничтожения украинского дрона Bayraktar расчетом комплекса «Тор». Ролик, предоставленный военным ведомством, выложил Telegram-канал ТАСС.
«Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинского беспилотника турецкого производства Bayraktar расчетом тактического зенитного ракетного комплекса "Тор"», — написал TG-канал.
Ранее во вторник сообщалось, что председатель Государственной Думы Вячеслав Володин назвал ситуацию в украинской Буче провокацией с целью дискредитации России. Соответствующую публикацию политический деятель разместил в своем Telegram.