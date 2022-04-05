Зеленский заявил, что заинтересован в полном и прозрачном расследовании событий в Буче

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5 апреля 2022, 08:50 Источник: ТАСС

В. Зеленский, фото из соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в полном и прозрачном расследовании событий в населенном пункте Буча Киевской области. Офис украинского президента во вторник, 5 апреля, опубликовал видеообращение Зеленского, в котором он говорит о заинтересованности "в максимально полном, прозрачном расследовании, результаты которого будут известны и объяснены всему международному сообществу".

Президент Украины побывал в Буче под Киевом. По его словам, киевские власти обеспечили максимальный доступ журналистов со всего мира к Буче и другим освобожденным городам Украины. "Мы заинтересованы в том, чтобы там побывали как можно больше журналистов", - заверил Зеленский.

Видео и фото из Бучи, где якобы в конце марта погибли мирные жители, опубликовали в начале апреля западные СМИ.

3 апреля Минобороны России опровергло обвинения со стороны киевского режима в убийстве мирных граждан в Буче.

По данным ведомства, российские военные полностью покинули Бучу 30 марта, а "свидетельства преступлений" появились на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины. В Минобороны РФ отметили, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе российских военных нет. Ни о каких убитых местных жителях чиновник не говорил.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, Мария Захарова, представители республик Донбасса назвала фейковой атакой ситуацию в Буче.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала целью «очередного преступления киевского режима» в Буче — срыв мирных переговоров и эскалация насилия. Анатолий Антонов, посол РФ в США, сказал, что провокация в городе Буча — верх лжи и цинизма.