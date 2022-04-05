Крымский политэксперт Руслан Бальбек предложил отправить украинских военнопленных на восстановление Северо-Крымского канала

Аргументы Недели → Политика 13+

5 апреля 2022, 07:50 Источник: РИА Новости

Крым, фото из соцсети Вконтакте

Руслан Бальбек, крымский политический эксперт, предложил отправить украинских военнопленных на полезные для государства работы, например, на восстановление Северо-Крымского канала.

Бальбек сравнил, как относятся к военнопленным в России и на Украине. По словам политэксперта, на Украине российских военнопленных избивают и калечат, а в России сдавшимся в плен украинским военнослужащим обеспечено трехразовое питание, они читают книги и просматривают программы по телевидению. Бальбек отметил, что "украинские пленные, находящиеся в России, слишком вольготно себя чувствуют, находятся в условиях лучше, чем большинство граждан сегодняшней Украины". "...не помешало бы этим крепким парням заняться полезной для нашего государства работой, например чисткой и восстановлением Северо-Крымского канала. Не сложный, но полезный труд, который им точно по плечу", - цитирует Бальбека РИА Новости.