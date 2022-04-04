Франция вышлет порядка тридцати российских дипломатов

Министерство иностранных дел Франции объявило в понедельник о высылке порядка 30 российских дипломатов, сообщает французский телеканал BFM.
В свою очередь газета Le Figaro написала о решении правительства Франции выслать «множество» сотрудников российской дипмиссии. Как утверждают в министерстве иностранных дел страны, высылаемые сотрудники занимались «деятельностью, противоречащей интересам безопасности Франции».
МИД России прокомментировал действия французских властей, назвав их «частью демарша европейских стран» и пообещав скорый ответ.
Ранее в понедельник о высылке 40 сотрудников российского диппредставительства в ФРГ сообщил МИД Германии.