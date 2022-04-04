Франция вышлет порядка тридцати российских дипломатов

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4 апреля 2022, 21:05 Источник: РБК

Посольство России в Париже, Vincent Isore/Keystone Press Agency/globallook.com

Министерство иностранных дел Франции объявило в понедельник о высылке порядка 30 российских дипломатов, сообщает французский телеканал BFM.

В свою очередь газета Le Figaro написала о решении правительства Франции выслать «множество» сотрудников российской дипмиссии. Как утверждают в министерстве иностранных дел страны, высылаемые сотрудники занимались «деятельностью, противоречащей интересам безопасности Франции».

МИД России прокомментировал действия французских властей, назвав их «частью демарша европейских стран» и пообещав скорый ответ.

Ранее в понедельник о высылке 40 сотрудников российского диппредставительства в ФРГ сообщил МИД Германии.