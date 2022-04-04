Германия вышлет 40 сотрудников посольства России в Берлине

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4 апреля 2022, 19:34 Источник: ТАСС

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, Filip Singer / Pool/globallook.com

Правительство Германии приняло решение о высылке 40 сотрудников посольства России в Берлине. Об этом со ссылкой на МИД ФРГ сообщил в понедельник портал Focus Online.

В сообщении пресс-службы министерства иностранных дел Германии, которое приводит сайт, говорится, что сотрудники российского диппредставительства, которые объявлены нежелательными персонами, «каждый день работали против нашей свободы и против сплоченности общества».

Ранее в понедельник стало известно, что правительство Литвы решило понизить уровень дипломатического представительства с Россией и объявило о высылке посла РФ в Вильнюсе, а также об отзыве посла Литвы в Москве.