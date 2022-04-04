Германия вышлет 40 сотрудников посольства России в Берлине

Правительство Германии приняло решение о высылке 40 сотрудников посольства России в Берлине. Об этом со ссылкой на МИД ФРГ сообщил в понедельник портал Focus Online.
В сообщении пресс-службы министерства иностранных дел Германии, которое приводит сайт, говорится, что сотрудники российского диппредставительства, которые объявлены нежелательными персонами, «каждый день работали против нашей свободы и против сплоченности общества».
Ранее в понедельник стало известно, что правительство Литвы решило понизить уровень дипломатического представительства с Россией и объявило о высылке посла РФ в Вильнюсе, а также об отзыве посла Литвы в Москве.