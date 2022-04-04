Байден вновь назвал Путина «военным преступником» из-за событий в украинской Буче и анонсировал новые санкции

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4 апреля 2022, 18:32 Источник: "Коммерсантъ"

Джо Байден, Chris Kleponis - CNP/globallook.com

Президент США Джо Байден в понедельник сообщил о намерении ввести новые санкции в отношении России и вновь назвал российского президента «военным преступником», сообщает AP.

Эти высказывания прозвучали на фоне событий в украинской Буче и посещения города Владимиром Зеленским.

«Вы видели, что произошло в Буче», — сказал журналистам Джо Байден.

Украинская сторона, как известно, обвинила российских военных в убийствах мирных граждан в Буче. Министерство обороны отвергло эти обвинения.

Как сообщило в понедельник агентство Reuters, Пентагон не располагает независимыми подтверждениями фактов массового убийства в Буче. Однако при этом представитель Минобороны США подчеркнул, что и оснований для опровержения этих фактов у Пентагона нет.