Байден вновь назвал Путина «военным преступником» из-за событий в украинской Буче и анонсировал новые санкции

Президент США Джо Байден в понедельник сообщил о намерении ввести новые санкции в отношении России и вновь назвал российского президента «военным преступником», сообщает AP.
Эти высказывания прозвучали на фоне событий в украинской Буче и посещения города Владимиром Зеленским.
«Вы видели, что произошло в Буче», — сказал журналистам Джо Байден.
Украинская сторона, как известно, обвинила российских военных в убийствах мирных граждан в Буче. Министерство обороны отвергло эти обвинения.
Как сообщило в понедельник агентство Reuters, Пентагон не располагает независимыми подтверждениями фактов массового убийства в Буче. Однако при этом представитель Минобороны США подчеркнул, что и оснований для опровержения этих фактов у Пентагона нет.