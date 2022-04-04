Песков: в России не могут допустить санкции со стороны Запада

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4 апреля 2022, 15:09 Источник: URA.RU

Дмитрий Песков, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России не могу допустить санкции со стороны Запада.

Песков ответил на вопрос о предложении депутатов Госдумы РФ по введению наказания за исполнение антироссийских санкций.

В беседе с журналистом URA.RU Песков сообщил, что «комментариев нет, когда работа идет в Госдуме. «Сначала созреет текст. Но мы не можем допустить у нас в стране выполнения рестрикций, которые допущены по отношению к нашей стране», — высказался Дмитрий Песков.

Верховный суд РФ 4 апреля поддержал поправки депутатов Госдумы и членов Совета Федерации о введении уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России.

В понедельник эту информацию глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас опубликовал в своем Telegram-канале.

Ранее Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков удивился введению санкций против него и его детей.