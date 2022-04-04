Клишас: Верховный суд РФ поддержал поправки о введении уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России

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4 апреля 2022, 08:18 Источник: Андрей Клишас

Сенатор Андрей Клишас, фото: Federation Council of Russia/globallookpress.com

Верховный суд Российской Федерации 4 апреля поддержал поправки депутатов Госдумы и членов Совета Федерации о введении уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России.

В понедельник эту информацию глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас опубликовал в своем Telegram-канале. "Верховный суд Российской Федерации поддержал наши предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России", - говорится в сообщении сенатора.

Андрей Клишас ранее сообщил, что парламентарии в понедельник, 4 апреля, внесут в Госдуму поправки об уголовном наказании за исполнение иностранных санкций на территории РФ.