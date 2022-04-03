Клишас: поправки о наказании за исполнение санкций в России внесут в Госдуму 4 апреля

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3 апреля 2022, 10:22 Источник: Telegram-канал Андрея Клишаса

Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

В УК РФ внесут поправки о наказании за исполнение антироссийских санкций на территории России с 4 апреля, об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Мы с коллегами из Госдумы завершили работу и в понедельник внесем поправки в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер, введенных иностранными государствами (санкций) на территории Российской Федерации, и рассчитываем на оперативное рассмотрение поправок Государственной Думой», - написал Клишас.