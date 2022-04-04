Бывший вице-президент США Пенс: Байден — самый худший президент за всю историю страны

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4 апреля 2022, 07:54 Источник: РИА Новости

Майк Пенс, фото: Keiko Hiromi/globallookpress.com

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что Джо Байден стал самым худшим президентом США за всю историю страны, сообщают РИА Новости со ссылкой на прямой эфир Fox News.

Майк Пенс считает, что Байден причинил больше вреда США, чем какой-либо другой президент. По его словам, в Америке сейчас происходит самый серьёзный кризис в истории. Он обратил внимание на повышение инфляции до исторического максимума за последние 14 месяцев, а также на рост цен на бензин.

Бывший вице-президент также упомянул ошибки администрации касаемо противокоронавирусных мер и «катастрофический уход из Афганистана».

Ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в уничтожении американской мечты.