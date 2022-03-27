Трамп возложил вину за ситуацию вокруг Украины на Байдена, обвинив в уничтожении американской мечты

Аргументы Недели → В мире 13+

27 марта 2022, 11:20 Источник: ТАСС

Дональд Трамп, CNP/AdMedia/ globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ни один из худших американских президентов не нанес такого ущерба, который Джозеф Байден причинил за 15 месяцев. Предшественник Байдена обвинил, что действующий глава Белого дома убил американскую мечту.

Трамп, выступая в субботу на митинге своих сторонников в городе Коммерс (штат Джорджия), раскритиковал Байдена.

Трамп сказал: "Если вы возьмете пять худших президентов в истории США и поставите их вместе, то выяснится, что все они не нанесли такого ущерба, который Байден причинил всего за 15 месяцев. За год с небольшим ему удалось буквально убить американскую мечту".

Экс-президент также выразил мнение, что ситуация на Украине не развивалась бы таким образом, как сейчас, если бы он возглавлял США, а российской спецоперации удалось бы избежать.

По мнению Трампа, у США в настоящее время имеются проблемы и с НАТО, так как в альянсе "не верят американскому представительству".

Критикуют Байдена и в СМИ. Журналист газеты The Wall Street Journal Джеймс Фриман заявил, что американскому президенту в условиях современного кризиса не стоит делать комментарии по актуальным вопросам без подготовки, так как глава Белого дома допускает много неточностей и оговорок.