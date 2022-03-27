Журналист WSJ Фриман призвал Байдена не выступать по острым темам без подготовки

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27 марта 2022, 08:30 Источник: ТАСС

Джо Байден, Oliver Contreras - CNP/Consolidated News Photos

Журналист газеты The Wall Street Journal Джеймс Фриман заявил, что американскому президенту Джо Байдену в условиях современного кризиса не стоит делать комментарии по актуаьным вопросам без подготовки, так как глава Белого дома допускает много неточностей и оговорок.

Публикация Фримана по этой теме опубликована на сайте издания. Как отметил журналист, "все были бы в большей безопасности, если бы Байден придерживался подготовленных заявлений по таким темам, как, например, оружие массового уничтожения".

По мнению Джеймса Фримана, "Байдену необходимо постараться как можно меньше выступать на публике во время международного кризиса". Автор статьи подчеркнул, что Конституция США не накладывает на президента обязательств выступать с какими-либо речами или высказывать неподготовленные комментарии.

Журналист отметил, что нисколько не преуменьшает важности публичных выступлений официальных лиц. Но, по его оценке, именно президент Байден "явно не справляется с задачей".

Фриман добавил, что не готов давать оценок психическому здоровью или умственным способностям Джо Байдена в сравнении с другими мировыми лидерами.

Напомним, вчера Белый дом счел необходимым сделать разъяснения по поводу субботнего выступления президента США в Варшаве, которое было посвящено ситуации вокруг Украины.