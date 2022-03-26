Белый дом уточнил фразу Байдена о том, что Путин не может оставаться у власти: «речь не шла о смене режима»

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26 марта 2022, 22:39 Источник: ТАСС

Джозеф Байден, IMAGO/Dwi Anoraganingrum/globallook.com

Белый дом счел необходимым сделать разъяснения по поводу субботнего выступления президента США в Варшаве, которое было посвящено ситуации вокруг Украины. Как подчеркнули в Белом доме, Байден не призывал к смене режима в России.

Говоря в ходе своего выступления о президенте России Владимире Путине, Байден заявил, что «этот человек не может оставаться у власти».

«Президент имел в виду, что Путину нельзя позволить осуществлять власть над своими соседями и регионом. Он не обсуждал власть Путина в России или же смену режима», - уточнил в субботу официальный представитель Белого дома.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание Байдена, заявил в интервью агентству Reuters: «Не Байдену это решать. Президента России выбирают россияне».