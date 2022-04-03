Шольц анонсировал новые санкции, последствия которых «почувствуют Владимир Путин и те, кто его поддерживает»

В ближайшее время в отношении России будут приняты новые санкции, последствия которых почувствуют и президент России, и те, кто его поддерживает, заявил в воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«В кругу союзников мы примем в ближайшие дни новые меры. Президент Путин и поддерживающие его лица ощутят последствия», - сказал Шольц журналистам.
Он также подчеркнул, что страны Запада продолжат поставки оружия в Украину.
Канцлер ФРГ, кроме того, призвал расследовать события в городе Буча Киевской области с привлечением международных организаций, таких как Международный комитет Красного Креста.
Ранее в воскресенье министерство обороны РФ опровергло обвинения украинской стороны в причастности российских военных к убийству мирных жителей в Буче.