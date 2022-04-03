Глава минфина ФРГ Линднер: с 4 апреля Евросоюз начнет рассмотрение вопроса об ужесточении санкций в отношении РФ

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3 апреля 2022, 16:00 Источник: ТАСС

Флаг Евросоюза, Kay Nietfeld/globallook.com

Сразу несколько высокопоставленных чиновников ФРГ сообщили в воскресенье о перспективах ужесточения санкций Евросоюза в отношении России.

В частности, об этом написал в своем Twitter министр финансов Германии Кристиан Линднер.

«Вместе с нашими партнерами мы с завтрашнего дня будем обсуждать вопрос, как можно еще больше ужесточить санкции против Путина», - написал он.

Аналогичное сообщение в той же соцсети опубликовала министр иностранных дел Анналена Бербок.

«Мы ужесточим санкции против России и будем оказывать еще большую поддержку Украине в вопросах ее обороны», - написала Бербок.

В свою очередь министр по делам экономики и защиты климата и вице-канцлер Германии Роберт Хабек в интервью газете BILD в воскресенье заявил, что для России наступило время новых ограничений.

«Я считаю целесообразным ужесточение санкций. Мы ведем подготовку к этому с нашими партнерами в ЕС», - сказал Хабек.

Ранее сообщалось, что правительство Польши признало эффективными действия, которые Россия предпринимает для стабилизации своего рынка в условиях санкций.