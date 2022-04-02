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Правительство Польши признало, что Россия эффективно противостоит санкциям

, 16:21 Источник: ТАСС

Правительство Польши признало, что Россия эффективно противостоит санкциям
Флаг Польши, Ilya Galakhov/globallook.com

Действия, которые Россия предпринимает для стабилизации своего рынка в условиях санкций, оказались, по оценке польских властей, эффективными. Об этом в субботу сообщил на пресс-конфренции пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

Он отметил, что курс доллара в РФ практически вернулся на «досанкционные» позиции.

«Сейчас рубль, российская валюта, по сути вернулась до уровня до начала агрессии на территории Украины. Это показывает, что предпринимаемые Владимиром Путиным действия, касающиеся стабилизации финансового рынка в России, к сожалению, оказываются эффективными», - заявил Мюллер.

По его мнению, это произошло потому, что Евросоюз не решился сразу на более жесткие санкции. «Например, не закрыл всю систему SWIFT для российских банков», - подчеркнул Мюллер.

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