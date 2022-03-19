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Премьер Польши Моравецкий предложил добавить к новым антироссийским санкциям полную торговую блокаду

, 14:55 Источник: ТАСС

Премьер Польши Моравецкий предложил добавить к новым антироссийским санкциям полную торговую блокаду
премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Leszek Szymański/Polska Agencja Prasowa

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий в субботу предложил добавить полную торговую блокаду к новым санкциям Евросоюза против России, которые вводятся из-за спецоперации на Украине.

Матеуш Моравецкий рассчитывает на то, что наступит "отрезвление европейских лидеров", которые на новом заседании Евросовета смогут утвердить очередной пакет антироссийских санкций.

Польский премьер-министр предложил как можно скорее добавить к ограничительным мерам в отношении РФ торговую блокаду: запретить вход российских кораблей под флагом РФ с товарами из вышеуказанной страны в порты, а также торговлю сухопутными путями.

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