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Политолог Батюк выразил мнение, что антироссийские санкции США из-за ситуации на Украине введены навсегда

, 14:01 Источник: РИА "Новости"

Политолог Батюк выразил мнение, что антироссийские санкции США из-за ситуации на Украине введены навсегда
Конгресс США, pixabay.com

Руководитель центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк выразил мнение, что антироссийские санкции против России из-за ситуации на Украине введены навсегда.

Эксперт подчеркнул, что даже если представить, что Россия перестанет существовать как суверенное государство, ограничения будут наложены на те государственные образования, которые возникнут на базе предыдущей страны.

В качестве примера Владимир Батюк привел поправку Джексона-Вэника, распространявшая санкции на государства, которые образовались после распада СССР.

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