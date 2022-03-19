Дипломат Парамонов заявил, что Монако и Сан-Марино ввели антироссийские санкции под давлением Запада

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19 марта 2022, 10:44 Источник: РИА "Новости"

Сан-Марино, pixabay.com

Директор Первого Европейского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Парамонов утром в субботу прокомментировал введение антироссийских санкций властями Сан-Марино и Монако.

По мнению Алексея Парамонова, руководители Сан-Марино, Монако и Андорры уступили давлению Запада. Дипломат подчеркнул, что вся ответственность за последствия антироссийских санкций и нереализованность возможности сотрудничества с Москвой лежит на властях вышеуказанных стран.

Парамонов с сожалением отметил, что лидеры Сан-Марино, Монако и Андорры не проявили желания разобраться в российской позиции и причинах текущих событий на Украине.