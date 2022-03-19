Дипломат Парамонов заявил, что Россия прорабатывает ответ на санкции США и Евросоюза

Директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов заявил, что российская сторона в настоящий момент прорабатывает ответ на санкции, которые ранее ввели США и Европейский союз.
Алексей Парамонов назвал санкционное давление на РФ со стороны Вашингтона и Брюсселя беспрецедентным по масштабу и нелегитимным с точки зрения международного права. Дипломат уточнил, что правительство Российской Федерации сейчас прорабатывает вопрос ответных рестрикционных мер.
Парамонов обратил внимание на то, что введение ограничительных мер является выбором Запада, а не России.