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Глава МИД Великобритании Трасс заявила, что введенные против российских бизнесменов санкции сняты не будут

, 08:00 Источник: РИА "Новости"

Глава МИД Великобритании Трасс заявила, что введенные против российских бизнесменов санкции сняты не будут
глава МИД Великобритании Лиз Трасс, Ioannis Alexopoulos/Keystone Press Agency

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в рамках беседы с сотрудниками издания The Times заявила, что санкции, которые были введены против российских бизнесменов, не снимут.

По словам Лиз Трасс, в настоящий момент ей крайне сложно представить снятие санкций против бизнесменов из России.

Глава британского внешнеполитического ведомства также выразила мнение, что Роман Абрамович, который является владельцем лондонского футбольного клуба "Челси", не сможет когда-либо вернуться на территорию Соединенного Королевства.

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