Путин и Токаев обсудили ситуацию на Украине

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2 апреля 2022, 14:56 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин в рамках телефонного разговора информировал лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева о ходе спецоперации на Украине, а также о процессе переговоров делегаций от Москвы и Киева.

В пресс-службе Кремля отметили, что Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы также обсудили торгово-экономическое сотрудничество, а также углубление взаимодействия Российской Федерации и Казахстана в рамках интеграционных объединений в евразийском пространстве.

Политики подтвердили взаимный настрой на укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства двух стран на всех уровнях.