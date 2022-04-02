Представитель МО Конашенков заявил, что российская авиация уничтожила военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков утром в субботу, 2 апреля, заявил, что российская авиация уничтожила украинские военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске.
По словам Игоря Конашенкова, высокоточные ракеты воздушного базирования вывели из строя два вышеуказанных военных аэродрома.
Кроме того, в Министерстве обороны отметили, что средства ПВО РФ ликвидировали два ударных вертолета Ми-24 Украины под Сумами. В воздухе также были уничтожены 24 украинских БПЛА.
Сообщается, что утром 2 апреля российская армия высокоточным оружием большой дальности уничтожила хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.