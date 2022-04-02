Медведев о входе Украины в ЕС: «Если есть такое желание, вступайте, была бы честь предложена»

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2 апреля 2022, 11:26 Источник: Telegram

зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Kremlin Pool/Global Look Press

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о позиции Москвы по вступлению Украины в ЕС, отметил, что страна может стать членом содружества, если у нее есть такое желание и поступило предложение.

По словам Дмитрия Медведева, "если есть такое желание, вступайте, была бы честь предложена". Заместитель председателя Совета Безопасности РФ, однако, обратил внимание на опыт Черногории и Македонии, который свидетельствует о том, что вход в Евросоюз происходит исключительно через НАТО.

Медведев уточнил, что Североатлантический альянс в отношениях с Евросоюзом является старшим и более зрелым партнером, вследствие чего Брюсселем "в целом тоже командует Вашингтон".