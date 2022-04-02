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2 апреля 2022, 08:53

Украинские танки, Yevhen Kotenko / globallookpress.com

Соединенные Штаты вместе с государствами, которые являются союзниками Вашингтона, хотят поспособствовать передаче Украине советских танков. Об этом проинформировало издание The New York Times.

«США вместе с союзниками хотят поспособствовать передаче Украине советских танков. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американского чиновника. По его словам, процесс начнется в ближайшее время», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале «RT на русском».

Как сообщалось ранее в субботу, украинский президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что хотел бы видеть Китай на стороне Киева.