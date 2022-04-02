Владимир Зеленский заявил, что хотел бы видеть Китай на стороне Украины

Украинский президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что хотел бы видеть Китай на стороне Киева. Об этом сообщает РИА Новости.
«Зеленский заявил, что хотел бы видеть Китай на стороне Украины», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин указывал, что нельзя втягивать в украинский кризис весь мир, отмечается в процитированном посте.
Как сообщалось накануне, руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров спрогнозировал в своем TG-канале, что до полной зачистки города Мариуполя от сил Украины «осталось совсем немного».