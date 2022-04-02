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Владимир Зеленский заявил, что хотел бы видеть Китай на стороне Украины

, 08:33

Владимир Зеленский заявил, что хотел бы видеть Китай на стороне Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, President Of Ukraine / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что хотел бы видеть Китай на стороне Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

«Зеленский заявил, что хотел бы видеть Китай на стороне Украины», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин указывал, что нельзя втягивать в украинский кризис весь мир, отмечается в процитированном посте.

Как сообщалось накануне, руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров спрогнозировал в своем TG-канале, что до полной зачистки города Мариуполя от сил Украины «осталось совсем немного».

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