Кадыров: до полной зачистки Мариуполя от украинских сил «осталось совсем немного»

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1 апреля 2022, 17:05

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

До полной зачистки города Мариуполя от украинских сил «осталось совсем немного». Об этом написал в своем Telegram Рамзан Кадыров, глава Чечни.

«Город удерживают российские силовые ведомства. На самых ключевых огневых позициях вместе с подразделениями Донбасса активно работают и бойцы из Чеченской Республики. Осталось совсем немного и Мариуполь будет полностью очищен от бандеровских псов», — говорится в публикации Калырова.

По его словам, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов «лично контролирует ситуацию на всех направлениях в Мариуполе».

Как сообщалось ранее сегодня, спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что любой украинский борт, который попытается вылететь из Мариуполя, «будет полностью уничтожен».