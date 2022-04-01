Спикер НМ ДНР Басурин: любой украинский борт, который попытается вылететь из Мариуполя, «будет полностью уничтожен»

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1 апреля 2022, 15:18

Украинский вертолет, Pavlo_bagmut / globallookpress.com

Любой украинский борт, который попытается вылететь из города Мариуполя, «будет полностью уничтожен». Соответствующее заявление сделал Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ДНР.

«Любая попытка вывоза бандитов из города, предпринятая со стороны националистов, не будет иметь успеха. Любой борт, который поднимется и попытается вылететь оттуда, будет полностью уничтожен», — отметил Басурин.

Как сообщалось ранее в пятницу, представитель НМ ДНР указал, что на территории Мариуполя остались три основных очага сопротивления сил противника. В числе данных районов центр города, металлургический комбинат «Азовсталь» и порт.