Басурин: в Мариуполе остались три основных очага сопротивления сил Украины — центр города, «Азовсталь» и порт

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1 апреля 2022, 14:46

Украинский военный, Romain Carre / globallookpress.com

На территории Мариуполя остались три основных очага сопротивления украинских сил — центр города, металлургический комбинат «Азовсталь» и порт. Соответствующее заявление сделал спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«В Мариуполе осталось три основных очага сопротивления — центр города, завод "Азовсталь" и порт», — процитировал Басурина Telegram-канал ТАСС.

Также представитель Народной милиции отметил, что на данный момент силы ДНР контролируют около 35% населенного пункта Марьинка. По словам Эдуарда Басурина, продвижение там идет тяжело.

Как сообщалось ранее сегодня, телеканал CNN выступил с утверждением о том, что США и их союзники вряд ли предложат Украине те гарантии безопасности, которые требует Киев.