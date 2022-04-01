В Минобороны Украины отказались подтвердить или опровергнуть причастность к удару по нефтебазе в Белгороде

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1 апреля 2022, 16:23 Источник: РИА "Новости"

пожарные машины, ГУМЧС РФ по Белгородской области

Министерство обороны Украины в пятницу, 1 апреля, отказалось подтверждать или опровергать причастность страны к удару по нефтебазе, расположенной в Белгороде, который был нанесен ранее сегодня.

Ранее сообщалось, что пожар на нефтебазе в Белгороде стал результатом удара с двух вертолетов ВСУ, которые на малой высоте вошли в воздушное пространство РФ. В экстренных службах сообщили, что загорелись восемь резервуаров с топливом, однако существует угроза перехода пламени на другие емкости.

Представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник заявил, что ведомство не будет ни подтверждать, ни опровергать причастность страны к случившемуся.