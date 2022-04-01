МИД России: политический диалог между Москвой и НАТО в текущих условиях невозможен

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1 апреля 2022, 09:35 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Здание МИД России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Политический диалог между Москвой и Североатлантическим альянсом в текущих условиях невозможен. С таким заявлением выступили в министерстве иностранных дел России.

«Политический диалог с НАТО в текущих условиях невозможен, нет смысла даже рассуждать об условиях возобновления контактов, заявили РИА Новости в МИД РФ», — пишет Telegram-канал агентства.

Также канал проинформировал, что представитель МИД Николай Кобринец указал на страх альянса перед прямым столкновением с Москвой.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение о том, что Финляндия сможет быстро присоединиться к блоку, если подаст соответствующую заявку.