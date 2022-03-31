Столтенберг выразил мнение, что Финляндия сможет быстро вступить в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 31 марта, выразил мнение, что Финляндия, если решит подать заявку на присоединение к Североатлантическому альянсу, сможет быстро получить членство.
Йенс Столтенберг заявил, что НАТО всегда поддерживала право каждой нации выбирать собственный путь. По словам генсека альянса, Финляндия является очень близким партнером НАТО, а вооруженные силы страны соответствуют стандартам организации.
Столтенберг обратил внимание на то, что принимать решение о вступлении в альянс должна сама Финляндия.