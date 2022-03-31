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Конашенков сообщил, что российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-24

, 20:35 Источник: РИА "Новости"

Конашенков сообщил, что российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-24
ЗРПК «Панцирь С1»

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в четверг заявил, что российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 в тридцати километрах западнее города Изюм.

Согласно последним данным, кроме того, средства ПВО РФ сбили четыре украинских беспилотника в районах населенных пунктов Тамарино, Лисичанск и Волноваха.

Как сообщил Игорь Конашенков, в общей сложности с начала специальной операции на Украине российские военнослужащие ликвидировали почти 350 украинских БПЛА, 124 самолета, 80 вертолетов и свыше 1,8 тысячи единиц бронетехники.

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