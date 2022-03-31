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Горловские жители отмечают, что линия фронта начала от них удаляться

, 17:28 , Специальный корреспондент

Горловские жители отмечают, что линия фронта начала от них удаляться
Фото: Соцсети

Самые напряжённые бои идут сейчас на участке фронта от Золотой Нивы до района Горловки, здесь непрерывно гремит канонада, наблюдается движение войск РФ и ДНР вглубь обороны противника. В Мариуполе готовится финальный аккорд в освобождении города. Здесь нацисты пока держатся в трёх полностью блокированных зонах, одной - жилой и двух промышленных. Сводка готовилась на основании информации, предоставленной Минобороны РФ и болгарами Михаилом Онуфриенко и Юрием Подолякой.

Минобороны сообщает, что «с начала проведения специальной военной операции ВСУ потеряли: 124 самолета и 77 вертолетов, 216 зенитных ракетных комплексов, 341 беспилотный летательный аппарат, 1815 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 762 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1689 единиц специальной военной автомобильной техники».

Вечером 30 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожены крупные базы горючего в населенных пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск, с которых осуществлялось снабжение топливом украинской группировки войск на Донбассе. В течение ночи фронтовой и беспилотной авиацией атакованы 52 военных объекта Украины.

На донбасском участке фронта оборона ВСУ взламывается на нескольких направлениях. Севернее Угледара российские войска форсировали реку Кашлагач и выбили противника из населённого пункта (н/п) Золотая Нива. Идут бои за Марьинку и Новомихайловку. Под Горловкой уже третьи сутки идёт мощная огневая подготовка. Позиции украинских войск разносятся в пыль. В этом задействовано большое число систем ствольной и реактивной артиллерии. сил ДРЕ и ВС РФ. Местные жители отмечают, что канонада постепенно от Горловки удаляется. Это значит, что вслед за огневым валом идёт наступление пехоты и бронетехники. В районе Гуляйполя также идёт подготовка наступления, вероятное его направление - в обход Курахово на Покровск. Позиции батальонов Терробороны и ВСУ в Гуляйполе подвергается мощному артиллерийскому обстрелу. Погиб один из украинских комбатов, об этом сообщает командование ВСУ. В районе Изюма идёт зачистка тылов. ВСУшникам при отступлении удалось взорвать дамбу Оскольского водохранилища волна подтопления сейчас распространяется на юг. Что может на короткий срок вызвать затруднения для войск ВС РФ в доставке на фронт подкреплений и боевого обеспечения. Однако на плацдарме южнее Изюма идёт сосредоточение сил и средств, вероятно в скором времени здесь начнётся новое наступление общей директорией на юг. Местом встречи войск ВС РФ, наступающих с востока, юга и севера (из районов Горловки, Гуляйполя и Изюма) вероятно станет Покровск. Очертания котла уже вырисовываются в него по мнению Юрия Подоляки попадёт от 80 тыс. до 90 тыс. украинских военных.

На николаевском направлении. Местный губернатор заявил о том, что надо готовится к штурму города российскими войсками. В Черниговской области идёт зачистка тылов. Вчера российская артиллерия утюжила позиции. ВСУ в районе города Нежин. Также, ВС РФ и ВСУ стягивают силы к Конотопу.

В Мариуполе, там образовались три котла, два из которых приходятся на промзону города. В Киеве сообщают, что российские военные стали активно создавать новые администрации в своём тылу, что бесспорно ведёт к его укреплению. Также в Киеве заявляют о возможности создания Херсонской народной республики. Об этом «АН» сообщали несколько недель назад. Информация была получена из надёжного источника.

Горловские жители отмечают, что линия фронта начала от них удаляться

Горловские жители отмечают, что линия фронта начала от них удаляться

Горловские жители отмечают, что линия фронта начала от них удаляться

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