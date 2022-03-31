Горловские жители отмечают, что линия фронта начала от них удаляться

Аргументы Недели → Армия 13+

31 марта 2022, 17:28 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Самые напряжённые бои идут сейчас на участке фронта от Золотой Нивы до района Горловки, здесь непрерывно гремит канонада, наблюдается движение войск РФ и ДНР вглубь обороны противника. В Мариуполе готовится финальный аккорд в освобождении города. Здесь нацисты пока держатся в трёх полностью блокированных зонах, одной - жилой и двух промышленных. Сводка готовилась на основании информации, предоставленной Минобороны РФ и болгарами Михаилом Онуфриенко и Юрием Подолякой.

Минобороны сообщает, что «с начала проведения специальной военной операции ВСУ потеряли: 124 самолета и 77 вертолетов, 216 зенитных ракетных комплексов, 341 беспилотный летательный аппарат, 1815 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 762 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1689 единиц специальной военной автомобильной техники».

Вечером 30 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожены крупные базы горючего в населенных пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск, с которых осуществлялось снабжение топливом украинской группировки войск на Донбассе. В течение ночи фронтовой и беспилотной авиацией атакованы 52 военных объекта Украины.

На донбасском участке фронта оборона ВСУ взламывается на нескольких направлениях. Севернее Угледара российские войска форсировали реку Кашлагач и выбили противника из населённого пункта (н/п) Золотая Нива. Идут бои за Марьинку и Новомихайловку. Под Горловкой уже третьи сутки идёт мощная огневая подготовка. Позиции украинских войск разносятся в пыль. В этом задействовано большое число систем ствольной и реактивной артиллерии. сил ДРЕ и ВС РФ. Местные жители отмечают, что канонада постепенно от Горловки удаляется. Это значит, что вслед за огневым валом идёт наступление пехоты и бронетехники. В районе Гуляйполя также идёт подготовка наступления, вероятное его направление - в обход Курахово на Покровск. Позиции батальонов Терробороны и ВСУ в Гуляйполе подвергается мощному артиллерийскому обстрелу. Погиб один из украинских комбатов, об этом сообщает командование ВСУ. В районе Изюма идёт зачистка тылов. ВСУшникам при отступлении удалось взорвать дамбу Оскольского водохранилища волна подтопления сейчас распространяется на юг. Что может на короткий срок вызвать затруднения для войск ВС РФ в доставке на фронт подкреплений и боевого обеспечения. Однако на плацдарме южнее Изюма идёт сосредоточение сил и средств, вероятно в скором времени здесь начнётся новое наступление общей директорией на юг. Местом встречи войск ВС РФ, наступающих с востока, юга и севера (из районов Горловки, Гуляйполя и Изюма) вероятно станет Покровск. Очертания котла уже вырисовываются в него по мнению Юрия Подоляки попадёт от 80 тыс. до 90 тыс. украинских военных.

На николаевском направлении. Местный губернатор заявил о том, что надо готовится к штурму города российскими войсками. В Черниговской области идёт зачистка тылов. Вчера российская артиллерия утюжила позиции. ВСУ в районе города Нежин. Также, ВС РФ и ВСУ стягивают силы к Конотопу.

В Мариуполе, там образовались три котла, два из которых приходятся на промзону города. В Киеве сообщают, что российские военные стали активно создавать новые администрации в своём тылу, что бесспорно ведёт к его укреплению. Также в Киеве заявляют о возможности создания Херсонской народной республики. Об этом «АН» сообщали несколько недель назад. Информация была получена из надёжного источника.