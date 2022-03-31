Пушков не видит возможности для возвращения соцсетей Meta* в РФ в ближайшее время

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31 марта 2022, 17:44 Источник: РИА "Новости"

сенатор Алексей Пушков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что в ближайшие время у соцсетей Facebook* и Instagram* (обе организации признаны экстремистскими и запрещены в РФ) нет возможности вернуться в Россию.

Алексей Пушков в рамках беседы с журналистами уточнил, что не видит возможности возвращения в Россию вышеуказанных платформ после того, как они были вычеркнуты из списка компаний, с которыми РФ готова иметь дело.

Напомним, на прошлой неделе Тверской суд Москвы запретил на территории Российской Федерации социальные сети Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность.