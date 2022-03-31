Путин объяснил премьеру Норвегии Стёре цели специальной операции РФ на Украине

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31 марта 2022, 15:16 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках телефонного разговора с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре 31 марта подробно объяснил цели и причины спецоперации на Украине.

Согласно последней информации Кремля, в ходе беседы политиков особое внимание уделялось гуманитарным вопросам, в частности, мерам по обеспечению безопасности мирных граждан и организации гумкоридоров для их эвакуации в безопасные районы.

Владимир Путин также информировал Йонаса Гара Стёре о переговорах делегаций РФ и Украины. Политики условились поддерживать контакты.