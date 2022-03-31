Бывший депутат Рады Кива: Зеленский записывает свои обращения из Европы

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31 марта 2022, 14:14 Источник: РИА Новости

В. Зеленский, фото из соцсети

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива в четверг заявил, что украинский президент Владимир Зеленский записывает постановочные видеообращения из Европы.

Ранее Кива сообщал, что Зеленский покинул Украину и сбежал в Польшу, где находится в посольстве США.

Сегодня экс-парламентарий написал пост в своем Telegram-канале в котором говорится, что Зеленского и всех его родственников на Украине сейчас нет, - передает РИА Новости.



"Нет, (погибают) не Зеленского дети, которые находятся в Англии. Не Зеленского родители, которые находятся в Испании. Не сам Зеленский, который подбадривает людей на неминуемую смерть, записывая свои постановочные ролики из Европы - они как раз все спокойно будут жить дальше. Погибают простые украинцы и солдаты, выполняющие приказ", - пишет Илья Кива.

По его словам, одной из основных мотиваций Зеленского подталкивать людей к гибели, это оставаться у власти, так как он именно у власти он зарабатывает 100 миллионов долларов в месяц.

Верховная рада Украины 15 марта лишила мандата депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илью Киву. Он считает незаконным голосование по вопросу его отставки, поскольку решение было принято на основании заявления о сложении им депутатского мандата по собственному желанию, которое Кива не писал.