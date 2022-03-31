Кремль об идее референдума: «Речь идет о выражении мнения народа Южной Осетии, мы с уважением к нему относимся»

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31 марта 2022, 15:15

Кремль,Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Кремль прокомментировал информацию о подготовке в Южной Осетии проведения референдума по вопросу вхождения в состав России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не предпринимала юридических действий, которые могли повлиять на решения Цхинвала по поводу плебесцита.

«Не могу выразить никакую позицию, у нас в этом плане юридических действий не предпринималось. Но речь идет о выражении мнения народа Южной Осетии, мы с уважением к нему относимся», − отметил кремлёвский чиновник в разговоре с журналистами, когда отвечал на вопрос об отношении Москвы к данной инициативе.

Накануне глава Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика инициирует процесс вхождения в состав России. Он уточнил, что в состав РФ страна намерена войти как субъект, а после инициировать объединение с Северной Осетией, которое считает необходимым.

В свою очередь глава Северной Осетии Сергей Меняйло подчеркнул, что в исторической прогрессии политические решения «меняли контуры административных или государственных границ», однако на отношения северных и южных осетин это не влияло никогда. Российский политик подчеркнул, что желанием осетин является «быть единым целым, единой семьей».

Одновременно, стало известно, что спикер парламента Абхазии Кварчия отметил, что республика не намерена входить в состав России.