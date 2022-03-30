Спикер парламента Абхазии Кварчия заявил, что республика не намерена входить в состав России

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30 марта 2022, 22:56 Источник: "Интерфакс"

Абхазия, Viktor Pogontsev/globallook.com

Абхазия считает Россию «родным» государством и стратегическим партнером, однако вопрос вхождения в РФ для нее не стоит, заявил в среду спикер парламента республики Валерий Кварчия.

«Вопрос о вхождении Абхазии в состав РФ не стоит. Конституция Абхазии абсолютно четко провозглашает нашу страну независимым государством», - сказал он.

Кварчия также прокомментировал решение Южной Осетии о проведении референдума по вопросу вхождения в Россию, назвав его суверенным правом республики. «Речь идет о воссоединении единого осетинского народа», - сказал Кварчия.

В Абхазии, по его словам, ситуация другая.

«Россия - наш стратегический партнер, родное и близкое государство, но намерений вхождения в состав РФ у нас в республике нет», - подчеркнул спикер абхазского парламента.