Глава Южной Осетии Бибилов заявил, что республика инициирует процесс вхождения в состав России

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30 марта 2022, 20:02 Источник: "Интерфакс"

Анатолий Бибилов, Federation Council of Russia/globallook.com

Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги для начала процесса вхождения в состав Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении президента республики Анатолия Бибилова, распространенном в среду.

«Я считаю, что объединение с Россией - наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины - России», - сказано в заявлении.

Бибилов заявил также, что у Южной Осетии уже была возможность войти в состав России — в 2014 году, когда «в родную гавань возвратился Крым».

«Мы свою возможность тогда упустили, но больше такого допустить не можем», - подчеркнул Бибилов.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Южной Осетии отправились в Донбасс, чтобы принять участие в российской военной спецоперации.